Правоохоронці затримали на Київщині продавця зброї. 14 червня провели третій етап спецоперації.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Затриманий реалізовував чималий "асортимент" - набої різного калібру, гранати, пістолети, автомати, гранатомети.

"Так, вартість гранат була 100 доларів США, пістолети - від 700 до 1000 доларів США, автомати – від 1200 до 1700 доларів США, гранатомет можна було придбати за 500 доларів США, а постріл до нього за 250", - розповіли в департаменті.

Затримали зловмисника на гарячому - якраз продав гранатомет та вистріли до нього, гранати і патрони.

Правоохоронці зазначили, що під час двох етапів спецоперації задокументували факти продажу зброї на загальну суму 142 тис. грн.

Під час обшуків у затриманого вилучили автомати, кулемет та 500 набоїв до нього, а також гранати, гранатомет, 1668 набоїв різного калібру і кошти, отримані від збуту зброї.

Наразі вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.

У поліції кажуть - за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами затриманому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, торік поліція затримала мешканця Київщини за незаконний продаж зброї та набоїв, а волинські поліцейські втретє піймали у Львівській області священника, який займався незаконним продажем вогнепальної зброї та боєприпасів.