За минулу добу росіяни завдали тринадцяти ударів по Донеччині

Упродовж минулої доби російські війська вдарили по одинадцяти населених пунктах, повідомляє МВС на офіційному Telegram-каналі.

Правоохоронці зафіксували 67 пошкоджень цивільних об’єктів, зокрема 47 житлових будинків, залізничної колії, лікарні та медичного центру, легкових і вантажних автомобілів, гаражів. Серед мирного населення є поранені та загиблі.

Були обстріляні: смт Очеретине, с. Бердичі, смт Нью-Йорк, м. Авдіївка, с. Желане (поле), м. Добропілля, с. Вірівка, м. Бахмут, с. Зайцеве, м. Красногорівка та м. Покровськ.

Фото: МВС України в Telegram Наслідки обстрілів Луганської області

"Наразі знеструмлені 336 населених пунктів, водопостачання відсутнє у 174", – додають у повідомленні МВС.

За результатами обстрілів цивільної інфраструктури задокументовано воєнні злочини РФ. Розпочато досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, учора російські окупанти вбили трьох мирних мешканців Донеччини.

Також повідомлялось, що в Донецькій області забезпечать безперебійний зв'язок Tesla Powerwall 2, який працює від енергії сонця.