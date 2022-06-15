У районі Снігурівки на Миколаївщині відбувся повітряний бій з окупантами
У районі Снігурівки на Миколаївщині відбувся повітряний бій з окупантами
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
У бою під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний (доповнено)
У бою під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний (доповнено)
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Мешканців Миколаєва закликали зробити запаси води
Мешканців Миколаєва закликали зробити запаси води
ГоловнаСуспільствоВійна

За минулу добу росіяни завдали тринадцяти ударів по Донеччині

Поліція задокументувала злочини ворогів.

За минулу добу росіяни завдали тринадцяти ударів по Донеччині
Наслідки обстрілу Донецької області
Фото: МВС України в Telegram

Упродовж минулої доби російські війська вдарили по одинадцяти населених пунктах, повідомляє МВС на офіційному Telegram-каналі.

Правоохоронці зафіксували 67 пошкоджень цивільних об’єктів, зокрема 47 житлових будинків, залізничної колії, лікарні та медичного центру, легкових і вантажних автомобілів, гаражів. Серед мирного населення є поранені та загиблі.

Були обстріляні: смт Очеретине, с. Бердичі, смт Нью-Йорк, м. Авдіївка, с. Желане (поле), м. Добропілля, с. Вірівка, м. Бахмут, с. Зайцеве, м. Красногорівка та м. Покровськ.

Наслідки обстрілів Луганської області
Фото: МВС України в Telegram
Наслідки обстрілів Луганської області

"Наразі знеструмлені 336 населених пунктів, водопостачання відсутнє у 174", – додають у повідомленні МВС.

За результатами обстрілів цивільної інфраструктури задокументовано воєнні злочини РФ. Розпочато досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, учора російські окупанти вбили трьох мирних мешканців Донеччини.

Також повідомлялось, що в Донецькій області забезпечать безперебійний зв'язок Tesla Powerwall 2, який працює від енергії сонця.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також