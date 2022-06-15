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Українці надіслали в чатбот єВорог понад 940 заявок про колаборантів

Поліція нагадала, як повідомити про зрадника в кілька кліків.

Українці надіслали в чатбот єВорог понад 940 заявок про колаборантів
Фото: скріншот відео

Українці відправили понад 940 заявок про колаборантів у чатбот "єВорог". Всі заявки передані в Службу безпеки України.

Про це повідомила Патрульна поліція України.

Правоохоронці також нагадали, що таке колабораціонізм.

"Це участь у бойових діях на боці держави-агресора, активна співпраця з окупаційними органами, організація виборів на тимчасово окупованих територіях, публічне заперечення збройної агресії РФ та заклики до повалення незалежності та територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Поліція також нагадує, як повідомити про колаборанта в кілька кліків:

  • у чатботі єВорог виберіть "Повідомити про колаборантів";
  • вкажіть їх геолокацію та додайте фото або відео;
  • опишіть, чому ви вважаєте людину колаборантом та розкажіть, як саме вона допомагає окупантам;
  • якщо не вдалося зняти колаборанта на камеру, надсилайте заявку з текстом та всіма подробицями;
  • знімайте зрадників прихованою камерою без звуку та з безпечного місця. Не забувайте видаляти листування з єВорогом та фото з вашого телефона.

Чатбот єВорог створений Міністерством цифрової трансформації та існує лише в Telegram. Перейти до чатбота можна з головного екрана застосунку Дія або із соцмереж Мінцифри.

Нагадаємо, Мінцифри запустило в Telegram чатбот єВорог у березні. Станом на 2 червня українці надіслали в єВорог понад 700 заявок щодо колаборантів.

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