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На Харківському напрямку захисники бʼються з окупантами за Рубіжне, – ОВА

Також запеклі бої точаться біля Ізюма. 

На Харківському напрямку захисники бʼються з окупантами за Рубіжне, – ОВА
Знищені окупанти, які збирались посилюватись на Харківському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook

На Харківському напрямку бої між захисниками і окупантами тривають за населений пункт Рубіжне. Також активні бойові дії продовжуються в районі Ізюма.

Оборонці відбивають атаки ворога та завдають йому втрат, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у telegram-каналі. 

У Харківському районі через обстріли сталася лісова пожежа. У селах Чугуївського району внаслідок влучання боєприпасів пошкоджені будинки та господарські будівлі і гаражі.

"У Богодухівському районі вночі окупанти обстріляли Золочівську громаду. Пошкоджено адміністративну будівлю одного із підприємств, сталася пожежа", – зазначив Синєгубов. 

В Ізюмському районі через обстріли також пошкоджене підприємство, сталася пожежа. 

Нагадаємо, за даними місцевого депутата, в Ізюмі залишаються близько 15 000 мирних мешканців з понад 46 000 до війни. Біля міста точаться запеклі бої. За цим напрямком окупанти назбирали близько 25 батальйонно-тактичних груп. 

Окупанти не дають мирним людям евакуюватися та заважають спробам привезти гуманітарну допомогу. 

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