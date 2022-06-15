На Харківському напрямку захисники бʼються з окупантами за Рубіжне, – ОВА

Знищені окупанти, які збирались посилюватись на Харківському напрямку

На Харківському напрямку бої між захисниками і окупантами тривають за населений пункт Рубіжне. Також активні бойові дії продовжуються в районі Ізюма.

Оборонці відбивають атаки ворога та завдають йому втрат, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у telegram-каналі.

У Харківському районі через обстріли сталася лісова пожежа. У селах Чугуївського району внаслідок влучання боєприпасів пошкоджені будинки та господарські будівлі і гаражі.

"У Богодухівському районі вночі окупанти обстріляли Золочівську громаду. Пошкоджено адміністративну будівлю одного із підприємств, сталася пожежа", – зазначив Синєгубов.

В Ізюмському районі через обстріли також пошкоджене підприємство, сталася пожежа.

Нагадаємо, за даними місцевого депутата, в Ізюмі залишаються близько 15 000 мирних мешканців з понад 46 000 до війни. Біля міста точаться запеклі бої. За цим напрямком окупанти назбирали близько 25 батальйонно-тактичних груп.

Окупанти не дають мирним людям евакуюватися та заважають спробам привезти гуманітарну допомогу.