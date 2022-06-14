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В Ізюмі все ще залишаються близько 15 тисяч цивільних, - депутат міськради

Біля міста точаться запеклі бої.

В Ізюмі все ще залишаються близько 15 тисяч цивільних, - депутат міськради
Фото: Україна оперативно

За даними міської влади, у Ізюмі перебуває близько 15 тис. цивільних жителів. Здебільшого це жінки, діти та люди похилого віку.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на депутата Ізюмської міськради Максима Стрельника.

“В Ізюмі точаться одні із найзапекліших боїв в Україні. Ворог накопичив на Ізюмському напрямку близько 25 батальйонно-тактичних груп, за допомогою яких намагається просуватися у напрямку міста Слов’янськ і міста Барвінкове, щоб спробувати оточити наші війська у зоні ООС. Але ЗСУ, сили тероборони Ізюма героїчно тримають оборону”, – розповів Стрельник.

Він додав, що цивільні люди, які залишаються у Ізюмі, відрізані від можливості евакуюватися та отримати гуманітарну допомогу.

Депутат повідомив, що російські окупанти уже більше трьох місяців відмовляють в організації будь-яких коридорів для доставки гуманітарної допомоги - їжі, води та ліків. Також відмовляють в евакуації хворих, які не можуть там отримати медичну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні ГО "Захистимо Протасів Яр" повідомила про загибель свого лідера Романа Ратушного. Він воював у складі 93 омбр "Холодний Яр" як розвідник.

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