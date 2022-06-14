В лавах Збройних сил України є легіонери з багатьох країн. Про це говорять не дуже охоче, проте на боці України також воюють і росіяни.

"Український свідок" опублікував відео про історію росіянки-парамедика Анастасії Леонової.

Жінка розповідає — спостерігала за тим, як люди в РФ поступово втрачали здоровий глузд. У Росії їй розповідали, що "в Києві не можна говорити російською" і що там "живуть фашисти".

Коли Анастасія відповідала, що була в столиці України і ніяких фашистів там немає, то співрозмовники не вірили й говорили - їй "мабуть, показують якийсь інший Київ".

Поступово росіянка починала розуміти, що збожеволіла не вона, а її оточення.

Леонова не витримала і в 2015 році переїхала до Києва. Зі столицею України вона добре знайома: тут мешкала її бабуся, тому будучи дитиною, жінка проводила в Києві всі канікули.

Військовослужбовиця проходила підготовку на базі "Правого сектору". Нині вона інструктор тактичної медицини і парамедик ЗСУ. Захищає Україну з 6 березня: спочатку в добровольчому батальйоні, тепер - у медчастині Збройних сил.

Леонова є фігурантом "справи Лісника". Хоча справу не розкрито досі, військова доволі швидко вийшла з СІЗО через відсутність доказової бази.

Також нині вона бореться за отримання українського громадянства - їй відмовляють через те, що вона росіянка. Екстрадувати Леонову не можуть, оскільки кримінальна справа, в якій жінка є фігуранткою, не закрита.

"В окопах і з пораненими простіше. Вчити цілий батальйон легше, ніж воювати з Міграційною службою", - каже військовослужбовиця.

"Я знаходжусь серед найкращих людей світу...Знаю кожного бійця - в кого нежить, в кого бронхіт. Я дуже багато працюю, тому в мене немає часу на образи", - додає Леонова.

Ще одна з незручностей, якими поділилася парамедик, - військова форма. Леонова каже - жінки в армії носять форму, яка призначена для чоловіків. В екстремальних умовах це дуже незручно: форму доводиться зшивати і пристосовуватись до неї.

Нагадаємо, проєкт "Український свідок" (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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