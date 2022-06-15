На південному напрямку ЗСУ ліквідували 70 окупантів

На південному напрямку Збройні сили України ліквідували 70 окупантів та понад 60 одиниць ворожої техніки.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Серед них:
- гелікоптер,
- самохідна гармата «Піон»,
- реактивна система залпового вогню «Град»,
- три гаубиці 152 мм,
- 19 одиниць броньованої,
- 3️3 автомобільної, чотири – інженерної техніки.
Також, знищено два склади боєприпасів росіян.
Нагадаємо, українська авіація нанесла три удари по скупченню живої сили та військової техніки окупантів на Херсонщині.
Усього Росія втратила у війні проти України близько 32 500 військових.