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На південному напрямку ЗСУ ліквідували 70 окупантів

Такожд знищено 60 одиниць зброї.

На південному напрямку ЗСУ ліквідували 70 окупантів
Фото: Facebook Командування ДШВ ЗСУ

На південному напрямку Збройні сили України ліквідували 70 окупантів та понад 60 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Серед них:

  • гелікоптер,
  • самохідна гармата «Піон»,
  • реактивна система залпового вогню «Град»,
  • три гаубиці 152 мм,
  • 19 одиниць броньованої,
  • 3️3 автомобільної, чотири – інженерної техніки.

Також, знищено два склади боєприпасів росіян.

Нагадаємо, українська авіація нанесла три удари по скупченню живої сили та військової техніки окупантів на Херсонщині

Усього Росія втратила у війні проти України близько 32 500 військових.

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