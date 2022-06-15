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Україна отримала лише 10% зброї, яку просила у Заходу, – Маляр

За день українські військові витрачають 5-6 тисяч снарядів, росіяи – у 10 разів більше.

Україна отримала лише 10% зброї, яку просила у Заходу, – Маляр
Фото: Анна Стешенко

Україна отримала від західних партнерів приблизно 10% тієї зброї, яку просила для протистояння російським військам.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомило Дзеркало тижня.

“Можливості з озброєння та кількості військовослужбовців у Росії значно переважають. Яких зусиль не прикладала б Україна на сьогоднішній день, якою б професійною не була наша армія, без допомоги західних партнерів ми не зможемо виграти цю війну... Від того, що Україна заявляла, що нам потрібно, ми отримали приблизно 10%”, – сказала Маляр.

За її словами, за один день війни українські військові витрачають близько 5-6 тисяч снарядів. В той же час, російські загарбники – у 10 разів більше.

Маляр додала, що Росія з допомогою своїх агентів намагається зривати поставки озброєнь в Україну –як на етапі домовленостей, так і під час транзиту через інші країни.

Нагадаємо, як повідомив The Washington Post з посиланням на заступника міністра оборони США з питань політики Коліна Кала, уряд Сполучених Штатів надішле в Україну додаткові реактивні системи залпового вогню.

13 червня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк оприлюднив список та кількість необхідного Україні озброєння, щоб виграти війну з Росією. Зокрема, йшлося про 1000 гаубиць калібру 155 мм, 300 РСЗВ, 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки, 1000 дронів.

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