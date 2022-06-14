Російські окупанти вбили трьох мирних мешканців Донеччини, – Кириленко

Ще чотири людини отримали поранення.

За сьогодні, 14 червня, росіяни вбили ще трьох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Від рук росіян загинули двоє мирних жителів у Новоукраїнці та один у Добропіллі.

Всього з 24 лютого від російських снарядів загинули вже більше 500 цивільних у Донецькій області.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – повідомив очільник Донеччини.

Нагадаємо, вчора, 13 червня, російські загарбники обстріляли Малу Костромку на Дніпропетровщині. Нині з'явилася інформація про загиблу жительку.