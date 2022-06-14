Російські окупанти вбили трьох мирних мешканців Донеччини, – Кириленко

За сьогодні, 14 червня, росіяни вбили ще трьох мирних жителів Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Від рук росіян загинули двоє мирних жителів у Новоукраїнці та один у Добропіллі.
Всього з 24 лютого від російських снарядів загинули вже більше 500 цивільних у Донецькій області.
“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – повідомив очільник Донеччини.
Нагадаємо, вчора, 13 червня, російські загарбники обстріляли Малу Костромку на Дніпропетровщині. Нині з'явилася інформація про загиблу жительку.