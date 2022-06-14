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Педагогам Херсонщини, які співпрацюватимуть з окупантами, обіцяють "професійну перепідготовку" в Криму, - Соболевський

"Ви гідно посилали за російським кораблем усю цю нечисть протягом кожного з найважчих днів. Я не сумніваюся, що й надалі буде так само".

Педагогам Херсонщини, які співпрацюватимуть з окупантами, обіцяють "професійну перепідготовку" в Криму, - Соболевський

Російські загарбники хочуть із вересня запустити в школах і дитсадках тимчасово окупованої Херсонщини навчальний процес. Для цього шукають охочих педагогів.

Про це розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Орки поширюють інтерв'ю "керівника освіти" їхньої маріонеткової обласної адміністрації, в якому ця особа звертається до наших педагогів (директорів шкіл та дитячих садків) із закликом співпрацювати з окупантами та розпочинати підготовку до наступного навчального року. Погодженим обіцяють професійну перепідготовку у Криму", - зазначив Соболевський.

Він додав, що "особливий цинізм ситуації, що ця особа, яка вчинила, як на мене, акт державної зради, у своєму інтерв'ю намагається філософствувати на тему патріотизму".

Соболевський висловив сподівання, що педагоги Херсонщини не підуть на співпрацю з рашистами. 

"Ви гідно посилали за російським кораблем усю цю нечисть протягом кожного з найважчих днів. Я не сумніваюся, що й надалі буде так само", - підкреслив перший заступник голови облради.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що лише двоє директорів шкіл у тимчасово окупованому Херсоні погодились навчати за російською програмою.

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