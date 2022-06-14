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Російська бригада, яка чинила звірства в Бучі, не може набрати новий особовий склад, - розвідка

"Тут 150 відмовників. Всі, хто звідти приходить".

Російська бригада, яка чинила звірства в Бучі, не може набрати новий особовий склад, - розвідка
Окупант у Бучі
Фото: New York Times

У російську 64 ОМСБР, яка чинила звірства в Бучі на Київщині, не можуть набрати новий особовий склад.

Перехоплену розмову загарбників із цієї бригади оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Під час розмови підлеглий офіцер запитав командира, чи справді звільнили російського міністра оборони Шойгу. Командир відповів, що ні, оскільки Шойгу нещодавно вручав командиру 64 ОМСБР нагороду - окупанту присвоїли звання полковника.

Також рашисти обговорили обіцяні російською владою грошові надбавки.

"Зає… (пречудово). А то у нас відмовників просто взагалі – море...Тут 150 відмовників. Всі, хто звідти приходить. Їх ніхто і засуджувати не має права. Ну, хто вдруге захоче в цю дупу?", - поскаржився окупант на неможливість набрати належну кількість особового складу.

"Нагадаємо, що 64 ОМСБР саме той підрозділ, що чинив жахливі злочини під час окупації Бучі. Після звільнення Бучі, командир 64 ОМСБР, Азатбек Омурбеков, отримав державні нагороди РФ та позачергове звання", - зазначили в українській розвідці.

Нагадаємо, у квітні Головне управління розвідки здобуло список російських військовослужбовців, які скоїли воєнні злочини проти народу України у місті Буча на Київщині.

Згодом в полку "Азов" повідомили, що 64 ОМСБР перекинули в Маріуполь.

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