Адвокат російського окупанта Шишимаріна, засудженого за вбивство цивільного українця, подав апеляцію

Сьогодні, 14 червня, адвокат 21-річного російського сержанта Вадима Шишимаріна, засудженого до довічного ув'язнення за вбивство цивільного українця, подав апеляційну скаргу на вирок суду.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на адвоката Шишимаріна Віктора Овсяннікова.

“Подали апеляцію. Чекаємо на розгляд. Будь-яка людина, я думаю, яка отримала довічне ув’язнення не буде рада такому вироку”, - розповів Овсянніков.

Раніше Овсянніков наполягав на зміні кваліфікації справи, оскільки, мовляв, Шишимарін виконував наказ старшого за званням.

Нагадаємо, Соломʼянський райсуд Києва засудив російського військового Вадима Шишимаріна до довічного позбавлення волі за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством мирного українця Олександра Шепілова.

24 лютого 2022 року колона російських військовослужбовців рухалася в Охтирському районі Сумської області. Близько 15 військових РФ розділилися на групи після того, як українські військовослужбовці розбили колону. Відступаючи, російські військові Вадим Шишимарін, Ігор Матісов, Макєєв, Калінін та Колпаков захопили поблизу селища Чупахівка легковий автомобіль і заїхали в селище. Шишимарін, Колпаков, Макєєв і Матісов їхали в салоні авто, Калінін їхав у багажнику.

У селищі вони зустріли місцевого мешканця, 62-річного Олександра Шепілова, який вів узбіччям дороги велосипед. Шишимарін здійснив у нього кілька прицільних пострілів, унаслідок чого Шеліпов загинув. Причина смерті – вогнепальне поранення в голову.

У селищі місцеві мешканці влаштували російським військовим засідку і вбили Колпакова. Четверо інших військових, включно із Шишимаріним, заховалися на фермі і до 1 березня перебували там. Потім вони здалися місцевим мешканцям.

Шишимарін – перший російський військовий, який постав перед судом в Україні за порушення звичаїв війни. Стаття 438 КК України передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне увʼязнення.