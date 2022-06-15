​До Києва прибули тіла 64 загиблих захисників Азовсталі

Поки що немає точних даних про те, скільки серед них загиблих військовослужбовців "Азова" та представників інших підрозділів.

До Києва щойно прибули тіла 64 загиблих захисників Азовсталі.

Про це повідомляє Патронатна служба "Янголи Азову".

Тіла полеглих будуть розподілені між моргами Київської обласної лікарні, Бучі та Вишгорода.

"Поки що немає об‘єктивних даних про те, скільки серед них загиблих військовослужбовців ОЗСП «Азов» та представників інших підрозділів, які загинули під час боїв за Маріуполь. Загиблих ми отримали в рамках обміну з противником, який відбувся в Запорізькій області", - йдеться в повідомленні.

Про порядок розпізнання Патронатна служба повідомить родичів протягом найближчих кількох діб.

Нагадаємо, 14 червня Україна і РФ провели обмін загиблими військовими, а рамках якого було повернуто тіла 64 захисників Азовсталі. Під час попередніх обмінів українській стороні передали 220 тіл загиблих азовців. Перший обмін відбувся за формулої 160 на 160.