СБУ ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії з АЗС в різних регіонах України

Компанія закуповувала сировину в Росії та платила в російський бюджет податки, чим фінансувала війну проти українців.

СБУ ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії, що причетна до фінансування російської агресії.

Заарештовано корпоративні права і активи вартістю майже в 20 млн гривень, повідомила пресслужба СБУ в телеграм.

За інформацією слідства, ця мережа спеціалізується на оптовій торгівлі різними видами палива і за останній рік експортувала до України товарів на майже 20 млрд грн. Компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, закуповувала сировину в Росії та сплачувала податки до бюджетів обох країн.

Фото: СБУ

"Зважаючи на це, мережа має безпосереднє відношення до фінансування агресії рф проти України. Всі арештовані активи передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)", – зазначили в СБУ.

Провадження відкрито за ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного або стану).

Служба безпеки не озвучує назву підприємства, однак, за даними джерел LB серед правоохоронців, йдеться про АЗС "Бєларусьнафта". Засновниками нафтової компанії є ЗАТ "Білоруська нафтова компнаія" та Ресупбліканське Унітарне Підприємство "Виробниче Обʼєднання "Бєлоруснафта". Вони діяли в Києві та інших регіонах України.

Нагадаємо, раніше в червні за ініціативи СБУ заарештували активи компанії, якою володіли особи з оточення президента РФ Путіна. Це один з найбільших виробників бетоноконструкцій, який постачав продукцію як в межах держави, так і за кордон. Її гендиректор – російський олігарх Андрій Молчанов – колишній російський сенатор, "почесний будівельник Росії".