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"Ми тримаємось, просто скажіть, коли чекати зброю?" Подоляк адресував питання захисників учасникам Контактної групи щодо оборони

На окремих ділянках сили артилерії ворога в 10 разів переважають наші. 

"Ми тримаємось, просто скажіть, коли чекати зброю?" Подоляк адресував питання захисників учасникам Контактної групи щодо оборони
Фото: Україна: оперативно

На окремих ділянках співвідношення російської артилерії до української дорівнює десяти до одного. 

Лінія фронту нині налічує понад 1000 кілометрів. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у твіттері. 

"Кожного дня отримую повідомлення від захисників: «Ми тримаємося, стоїмо, просто скажіть, коли чекати зброю?». Адресую це питання учасникам Рамштайну. Брюссель, чекаємо на рішення", – зазначив він. 

У Брюсселі сьогодні втретє збереться контактна група з питань оборони України, що складається з представників понад 50 країн. Її учасники обговорять бойові дії в Україні і те, яку додаткову військову допомогу вони можуть надати Україні в перспективі, аби забезпечити перемогу українців.

Перша така зустріч відбулася на базі ВМС США в Німеччині "Рамштайн" два місяці тому. 

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