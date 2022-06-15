"Ми тримаємось, просто скажіть, коли чекати зброю?" Подоляк адресував питання захисників учасникам Контактної групи щодо оборони

На окремих ділянках співвідношення російської артилерії до української дорівнює десяти до одного.
Лінія фронту нині налічує понад 1000 кілометрів. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у твіттері.
"Кожного дня отримую повідомлення від захисників: «Ми тримаємося, стоїмо, просто скажіть, коли чекати зброю?». Адресую це питання учасникам Рамштайну. Брюссель, чекаємо на рішення", – зазначив він.
Співвідношення 🇷🇺/🇺🇦 артилерії на окремих ділянках – 10 до 1. Лінія фронту – понад 1000 км. Кожного дня отримую повідомлення від захисників: «Ми тримаємося, стоїмо, просто скажіть, коли чекати зброю?». Адресую це питання учасникам «Рамштайну». Брюссель, чекаємо на рішення.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 15, 2022
У Брюсселі сьогодні втретє збереться контактна група з питань оборони України, що складається з представників понад 50 країн. Її учасники обговорять бойові дії в Україні і те, яку додаткову військову допомогу вони можуть надати Україні в перспективі, аби забезпечити перемогу українців.
Перша така зустріч відбулася на базі ВМС США в Німеччині "Рамштайн" два місяці тому.