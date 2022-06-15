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У Брюсселі сьогодні представники 50 країн говоритимуть про військову допомогу Україні

Головуватиме на зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін.

У Брюсселі сьогодні представники 50 країн говоритимуть про військову допомогу Україні
Джуліанн Сміт
Фото: ЕРА/UPG

У Брюсселі у середу, 15 червня втретє збереться контактна група з питань оборони України.

Про це повідомила постійна представниця США у НАТО, посол Джуліанн Сміт.

У зустрічі, яка відбудеться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, візьмуть участь представники 50 країн. 

“У середу США організовують засідання Контактної групи з питань оборони України, що збере разом представників близько 50 країн, які зараз надають підтримку Україні”, – зазначила Сміт.

Зазначимо, головуватиме на зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін.

Її учасники обговорять бойові дії в Україні і те, яку додаткову військову допомогу вони можуть надати Україні у перспективі, аби забезпечити перемогу українців.

Нагадаємо, 26 квітня в Німеччині на авіабазі ВПС США Рамштайн відбулася зустріч міністрів оборони 40 держав. Участь брав і голова Міноборони України Олексій Резніков. У промові на початку міністр оборони США Ллойд Остін назвав зустріч історичною, зазначивши, що її мета – допомогти Україні перемогти у війні, розпочатій вторгненням Росії, і підготувати оборонні потужності України до майбутніх викликів.

За підсумками зустрічі зокрема домовлено, що Канада відправить Україні невизначену кількість 155-міліметрових гаубиць M777, а також тисячі одиниць протитанкового гранатомета Carl Gustav, ручні гранати та ракетні установки.

23 травня міністри оборони понад 40 країн зібралися на друге засідання щодо військової допомоги Україні. До зустрічі приєдналися країни, які не були присутні на саміті у квітні: Австрія, Боснія і Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово. У засіданні взяли участь 44 міністри оборони, зокрема Олексій Резніков та його команда, а також представники ЄС і НАТО.

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