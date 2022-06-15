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​Війна може поширитися за межі України, якщо Захід буде умиротворювати Путіна, – Ярослав Качинський

Країни Заходу самі у собі зменшують рішимість перемогти. 

​Війна може поширитися за межі України, якщо Захід буде умиротворювати Путіна, – Ярослав Качинський
Ярослав Качинський
Фото: Polska agencja prasowa

Фіксація Заходу на тому, що війни треба уникнути, призводить до того, що Захід є певною мірою слабшим у конфронтації з необтяженою моральними нормами Росією.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський, пише TVP.

Він зазначив, що у західні країни “вищі на голову” за кількістю зброї та підготовленістю військ, але вони самі у собі зменшують рішимість перемогти.

Качинський не виключає, що війна може поширитися за межі України, якщо Захід надалі займатиметься умиротворенням агресора.

"Такий сценарій є реальним, зважаючи на нераціональність рішень російської влади. Це – один із сценаріїв, адже у війні завжди є елемент непередбачуваності", – зауважив Качинський.

Він вважає, що Захід повинен зробити все можливе для перемоги України, бо "поразка Заходу (особливо США) в Україні буде чимось серйознішим, ніж В’єтнам, не кажучи вже про Афганістан".

Нагадаємо, сусіди України активно посилюють свою обороноздатність на тлі повномасштабної агресії Росії проти України. Чи не найбільше зусиль докладає Польща, яка перетворюється на справжній оборонний бастіон західного світу. 

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