Українські військові завдали авіаудару по скупченню окупантів на Миколаївщині, – ОК "Південь"

Сьогодні вранці ЗСУ завдали авіаційного удару по району скупчення російсько-окупаційних військ у Миколаївській області.

Про це повідомляє у Facebook ОК “Південь”.

Зазначається, що на Миколаївщині російські війська обстрілювали населені пункти Березнегуватської, Шевченківської та Галицинівської громади.

Із застосуванням стратегічної авіації з Криму серед ночі окупанти завдали ракетного удару чотирма крилатими ракетами по Прибужанівській громаді Вознесенського району. Інформації про постраждалих та руйнування наразі немає.

Водночас українські підрозділи продовжують завдавати авіаційних ударів по противнику, вибиваючи їх із Миколаївщини. На світанку пара гелікоптерів влучно атакувала район скупчення противника. Втрати уточнюються.

Нагадаємо, 14 травня у районі Снігурівки на Миколаївщині відбувся повітряний бій з окупантами. З ворожого винищувача Су-35 було випущено ракету “повітря-повітря” по парі наших Мі-8. Гелікоптерам вдалось ухилитися. Противник, економлячи ракети, ретувався.