У Бердянську більшість освітян не співпрацює з окупантами попри залякування

Директори двох з вісімнадцяти шкіл пішли на співпрацю з росіянами.

Попри тиск з боку окупантів, що посилюється щодня, більшість освітян у тимчасово захопленому Бердянську не погоджуються на співпрацю з російськими загарбниками.

Про це повідомила у Telegram Бердянська міська рада.

“Постійний тиск, залякування та погрози з боку окупаційної влади на адресу працівників освіти у Бердянську не припиняються та з кожним днем стають усе жорстокішими. Але більшість педагогів тримаються, і ми пишаємось ними”, – йдеться у дописі.

За інформацією міськради, у місті працює 16 дошкільних закладів, водночас погодилися на співпрацю з загарбниками чотири завідувачі. З ними припинені трудові відносини і вони позбавлені повноважень. На їхні місця призначені виконувачі обов’язків з боку української влади.

“З майже 800 працівників дитячих садочків погодились співпрацювати (з окупантами – ред.) близько 200 працівників з числа молодшого технічного персоналу та близько 100 педагогів садків. З ними теж припинені трудові відносини”, – зазначили в міськраді.

Повідомляється також, що директори двох із 18 шкіл погодились на співпрацю з загарбниками, з ними припинені трудові відносини та вони позбавлені повноважень. Замість них керівниками шкіл також призначені виконувачі обов’язків.

“З майже 1 000 працівників шкіл погодились на співпрацю не більше 50 вчителів та 150 працівників з молодшого технічного персоналу. З усіма ними також припинені трудові відносини”, – зауважили у міськраді.

Наголошується, що у відділі освіти виконкому Бердянської міської ради звільнено п'ять працівників – колаборантів на чолі з самопроголошеною "головою відділу освіти" Галиною Шадуриною. З іншими працівниками, які погодились на співпрацю з ворогом, припинені трудові відносини.

"Відділ освіти надалі повноцінно функціонує у місті Запоріжжі із працівниками, що виконують владні повноваження відповідно до українського законодавства", – наголосили у міськраді.

Нагадаємо, 20 травня Київська міська прокуратура заочно повідомила про підозру колаборанту з Бердянська. Підозрюваний прийняв пропозицію окупантів і очолив народну поліцію тимчасово захопленого міста.