Під санкції може потрапити власник LiveJournal, керівники Туполєва і ще понад 1,2 тисячі осіб/компаній, - НАЗК

Наразі до списків вже внесено 14,5 тисячі фізичних та 3,7 тисячі юридичних осіб, причетних до війни в Україні.

Національне агентство з питань запобігання корупції пропонує внести до санкційних списків ще 1270 осіб та компаній, причетних до війни в Україні.

Про це повідомили в пресслужбі агентства.

Це вже 14-ий перелік, який НАЗК передало до Офісу генпрокурора та Міністерства закордонних справ України.

Серед кандидатів:

керівники компанії "Туполєв", яка є головним підприємством авіабудівної корпорації під управлінням Ростеху, що виробляє бойові літаки та ракетоносці-бомбардувальники. Додали президента Татарстану Рустама Мінніханова, який є головою ради директорів Туполєва, а також керуючого директора Вадима Корольова та інших членів ради директорів;

члени ради директорів "Державного ракетного центру імені академіка В.П. Макєєва", яке є одним із найбільших науково-конструкторських центрів РФ із розробки ракетно-космічної техніки (зокрема є розробником балістичних ракет підводних човнів);

мільярдер Олександр Мамута - засновник медіахолдингу Rambler&Co, а зараз член ради директорів Rambler Group. Його SUP Media контролює популярний у Росії LiveJournal та багато інтернет-видань, що поширюють російську пропаганду.

У санкційні списки включили керівництво компаній, які перебувають під санкціями ЄС та США, керівництво підсанкційних науково-дослідних інститутів, які працюють на російське міністерство оборони, очільників медіа-майданчиків для поширення кремлівської пропаганди, (зокрема, телекомпаній "Перший канал", "НТВ" та інші), керівників компаній, що займаються видобутком надр, а також банки та їхнє керівництво. Причому в перелік внесли не лише росіян, а й іноземців в адміністрації банків, які працюють у Росії.

"Всього до списків внесено вже 14,5 тис. фізичних та 3,7 тис. юридичних осіб. Це частина від 100 тис. осіб, які підлягають санкціям, відповідно до Дорожньої карти індивідуальних санкцій, розробленої Міжнародною робочою групою Єрмака-Макфола, до складу якої входять і працівники НАЗК", - зазначили в НАЗК.

Ознайомитися з повним списком можна тут.

Також у НАЗК додали, що особи із санкційних списків "мають шанс викреслити себе" з них. Для цього треба виконати певні умови, серед яких - публічно засудити війну, залишити свої посади або зробити пожертву на користь України.

Нагадаємо, з 14 червня Євросоюз відключає найбільший російський банк "Сбербанк”, Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT.

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