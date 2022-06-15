Викрили київську фармкомпанію, яка сплатила майже 8 млн грн податків у бюджет ОРДО, - СБУ

Керівники київської фармацевтичної компанії володіли понад півсотнею аптек у Донецьку і платили податки ОРДО.

Про це розповіли в Службі безпеки України.

Ділки перерахували майже 8 мільйонів гривень податків на тимчасово окуповану росіянами територію. Щоб вести незаконний бізнес, торговельні точки "перереєстрували".

"Одержані кошти ватажки терористів використовували для матеріально-технічного забезпечення угруповань, які беруть участь у повномасштабній агресії рф проти України", - повідомили в українській спецслужбі.

Під час обшуків у київському офісі зловмисників правоохоронці виявили докази фінансово-господарської діяльності в ОРДО.

Організаторам "схеми" повідомили про підозру у фінансуванні тероризму. Вирішують питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, напередодні Національна поліція України повідомила, що заблокувала виведення активів майже 7 тисяч проросійських компаній.

Через підозру у фінансуванні проросійських структур було заморожено кошти на 355 банківських рахунках в Україні.