Свідомий вибір: чому багато хто переходить на веганську косметику

Веганство — спосіб життя, у якому неприпустима експлуатація тварин у будь-якій формі. Сьогодні для виживання не потрібно полювати на мамонтів. Суспільство рухається до скорочення жорстокості в багатьох сферах: їжа, одяг, побутова хімія, розваги та, звичайно ж, косметика. У США випробування на тваринах обмежені, а в країнах Євросоюзу, Австралії, Ізраїлі та інших державах заборонені. Деякі б’юті-бренди відмовляються від компонентів тваринного походження на користь рослинних екстрактів та синтетичних аналогів. Що це: мода на «зелень» чи здоровий глузд?

Веганська косметика — це не тільки Cruelty free

Щоб вважатися веганською, косметика повинна відповідати двом вимогам: не тестуватися на тваринах і не містити компонентів тваринного походження. На упаковках це підтверджують маркування у вигляді кролика та напис Vegan. Пам’ятаєте, веганський — не означає повністю натуральний. Як і одна лише позначка Cruelty free не означає, що продукція підходить для веганів. Засоби без компонентів тваринного походження можуть містити сульфати або мінеральне масло. До складу косметики, яку не тестують на тваринах, спокійно додають муцин равлика чи бджолиний віск.

Ви можете вбити назву бренду в пошук на сайті PETA. Якщо організація перевіряла компанію, вона видасть вам інформацію про тестування на тваринах: This company does NOT test on animals або Warning! This company DOES test on animals. Для 100 % веганської косметики буде додаткова приписка: All products are vegan.

PETA охоплює не всі компанії у світі. Наприклад, іспанський бренд Numee, популярний серед веган-догляду на EVA.UA, у базі організації відсутній, але всі його продукти відзначені маркуванням Vegan Friendly. Крім сировини тваринного походження, виробник не використовує парабенів, агресивні сульфати та інші шкідливі речовини.

Яких компонентів немає у веганських засобах:

● бджолиний віск (beeswax, cera alba), мед, маточне молочко (royal jelly);

● кармін (CI 75470) — червоний барвник, похідне кармінової кислоти, яку виробляють самки комах кошенілі;

● равликовий муцин, хітин, ікра, риб’яча луска (гуанін, CI 75170 або перлова есенція, використовується для створення ефекту мерехтіння);

● молоко, желатин, ланолін (віск, який одержують шляхом виварювання вовни).

Різні значки на банках та тюбиках можуть розміщувати й несумлінні виробники, тому перед покупкою ретельно вивчайте склад, гугліть незнайомі назви, а краще спочатку пошукайте інформацію про бренд в інтернеті.

До суперечливих компонентів належать сквалан, колаген, кератин, ретинол та гліцерин. Вони можуть бути як тваринного, так і рослинного походження. Це важко перевірити. Одні компанії вказують походження у виносках, інші ні. Ще одна складна дилема для веганів: лінійки веганської косметики в окремих брендів. Отже, сам продукт Vegan, але прибуток іде невеганському виробнику.

Чому варто відмовитися від експлуатації тварин

Сучасне покоління прагне дбати про своє здоров’я та довкілля. Причини відмови від жорстокості криються не лише в етичних мотивах та моді на «зелену» косметику. Той же COVID-19 і йому подібні віруси пов’язані з непотрібним втручанням людини в екологію. Уже цей факт мотивує виробників змінити ставлення до тварин.

Альтернативні методи тестування дають змогу не просто уникнути насильства, а й отримати точніші дані з погляду реакції людського організму. Тести in vitro з використанням лабораторних людських клітин, просунуті технології комп’ютерного моделювання та фокус-групи добровольців є ефективною заміною жорстоких тестів на тваринах.

Відомі бренди, схвалені PETA як 100 % веганські.

● The Ordinary — канадські доглядальні засоби для обличчя, тіла та волосся, що базуються на прозорих технологіях без «порожнього» маркетингу.

● Dr.PawPaw — британський бренд, випускає багатоцільові засоби. Особливу популярність мають бальзами для губ.

● Dear Klairs — корейська косметика, яка забезпечує повноцінний догляд та захист шкіри в будь-яку пору року.

Перехід на веганську косметику здається простим та обґрунтованим. Етичність, екологічність і користь на висоті, безпечно для людини, а ефективність не поступається звичайним засобам. Водночас Vegan-продукти коштують на порядок дорожче за аналоги через альтернативне тестування, додаткові перевірки та доставку з-за кордону. На жаль, навіть за бажанням не всі можуть пожертвувати бюджетом заради них.

По-справжньому чиста веганська косметика — велика рідкість. Говорячи про етичність, не варто забувати про відходи виробництва, які потрапляють в річки та океани, пластмасові упаковки, що не розкладаються, та інші чинники. Усе складніше, ніж здається, але в наших силах бути відповідальними хоча б за власні дії та за можливості обирати найменше з лих.