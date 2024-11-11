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Гель для душу – чиста та ніжна шкіра на довгий термін

Гель для душу – чиста та ніжна шкіра на довгий термін
Правильний вибір гелю для душу залежить від типу та стану шкіри

Незамінним засобом особистої гігієни прийнято вважати гель для душу. З його допомогою можна очистити шкіру, надати їй свіжості, м'якості і навіть блиску. Шкіра вбирає приємні аромати, а корисні сполуки та компоненти живлять її. Правильний вибір засобу залежить від типу та стану шкіри, а також від особистих уподобань користувача.

Вже після першого застосування відчувається, що шкіра очищена, а пересушування виключено. Регулюється вироблення шкірного сала, що важливо для комфорту на цілий день. Додатково гель для душу дозволить розслабитись за рахунок наявності ароматичних добавок у складі. Всі ці властивості притаманні практично всім гелям, але потрібно пам'ятати про те, що є кілька видів.

Різновиди гелів для душу

Виробники пропонують наступні варіанти виконання гелів для душу:

• антибактеріальні (найчастіше є частиною чоловічих лінійок гелів, доповнюються іонами срібла, що створює додатковий знезаражувальний ефект);

• SPA-ефект (склад доповнюється ефірною олією та іншими компонентами, щоб створити приємний аромат, будь-який гель такого виду створить сприятливий вплив на людину);

• скрабуючий ефект (у складі є дрібні тверді частинки, за допомогою яких можна видаляти відмерлі клітини шкіри, роблячи її ніжною та м'якою);

• крем-гель (використовується для сухої шкіри із зневодненням, відмінний інструмент для її харчування, але також гель має приємну консистенцію та його зручно розподілити по тілу);

• гелі-шампуні (входять до складу чоловічих лінійок гелів, можна бути голову та тіло, що досить зручно).

Величезний набір гелів для душу представлений в інтернет-магазин Prostor, де також передбачено опис кожного виробу, його параметри та фотографії.

Як використовувати гель?

Ефективність застосування можлива тільки в тому випадку, якщо дотримуватись елементарних правил і рекомендацій. Попередньо тіло потрібно добре розігріти під теплою водою, а ще краще скористатися парилкою за її наявності. Нанести невелику кількість гелю на мочалку та домогтися створення піни. Намилити тіло та масажувати його круговими рухами. Змити теплою водою та витерти тіло рушником.

Продукцію цього типу не можна застосовувати після закінчення терміну придатності. Бажано підібрати зручну мочалку, щоб доповнити ефект скрабування і забезпечити комфортні рухи, що масажують. Багато гелів доповнюються натуральними інгредієнтами та органічними компонентами, що збільшує вартість. Такі варіанти виконання гелів оптимально підходять тим, у кого окремі компоненти є алергія. 

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