Інші зловмисники “полювали” за електропідстанціями, зокрема на об’єктах Укрзалізниці.

Служба безпеки та Національна поліція затримали п’ятьох молодиків, які на замовлення російських спецслужб вчиняли підпали у трьох регіонах України.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Одна із груп намагалася знищити авіатехніку ЗСУ на Кіровоградщині, а інші – “полювали” за електропідстанціями, зокрема на об’єктах Укрзалізниці.

Усі затримані були завербовані ворогом, коли шукали “легких” заробітків у Телеграм-каналах.

Зокрема у Кіровоградській області “на гарячому” затримано трьох молодиків віком 17 та 18 років, які проникли на військовий аеродром, де намагалися спалити гелікоптер ЗСУ. Крім цього, фігуранти хотіли знищити одну з ключових електропідстанцій регіону, щоб залишити без світла десятки тисяч місцевих жителів. Правоохоронці завчасно затримали зловмисників.

На Полтавщині викрито рецидивіста, який спалив військовий джип, що був задіяний у виконанні завдань на східному фронті. За даними слідства, фігурант раніше притягувався до кримінальної відповідальності за викрадення автомобіля, а восени 2024 року отримав замовлення з росії на підпал автотехніки ЗСУ.

У Черкаській області затримано 34-річного жителя області, який підпалив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала залізничний рух на одній із ділянок регіону.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру (відповідно вчинених злочинів) за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше СБУ і Нацпол затримали паліїв відділень Укрпошти і релейних шаф Укрзалізниці, які діяли у Києві та на Житомирщині.