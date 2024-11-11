Поліція Харківської області отримала нового керівника

Поліцію Харківської області очолив Петро Токар, йдеться у пресрелізі Національної поліції.

Нового керівника поліції регіону представив голова Нацполіції Іван Вигівський.

Токар до нового призначення працював начальником Головного управління Національної поліції України у Сумській області.

“Петро Танасійович має багаторічний стаж роботи в органах внутрішніх справ. Був керівником різних територіальних підрозділів та готовий до викликів, які перед нами ставить сьогодення в умовах війни. Харків – українське місто, хоча ворог розраховував на інше. Поліція регіону працює на один результат. Я дякую кожному та кожній, хто працює на нашу спільну Перемогу”, ‒ зазначив Іван Вигівський.

Колишній керівник Харківської обласної поліції Володимиру Тимошко отримав нову посаду у центральному апараті Нацполіції.