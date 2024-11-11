Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска прооперували
Прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска прооперували
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
WP: Трамп провів розмову з Путіним. Закликав не загострювати війну в Україні
WP: Трамп провів розмову з Путіним. Закликав не загострювати війну в Україні
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
ГоловнаСуспільствоЖиття

Поліція Харківської області отримала нового керівника

Петро Токар до нового призначення працював начальником Головного управління Національної поліції України у Сумській області.

Поліція Харківської області отримала нового керівника
Очільник поліції Харківської області Петро Токар

Поліцію Харківської області очолив Петро Токар, йдеться у пресрелізі Національної поліції.

Нового керівника поліції регіону представив голова Нацполіції Іван Вигівський.

Токар до нового призначення працював начальником Головного управління Національної поліції України у Сумській області.

“Петро Танасійович має багаторічний стаж роботи в органах внутрішніх справ. Був керівником різних територіальних підрозділів та готовий до викликів, які перед нами ставить сьогодення в умовах війни. Харків – українське місто, хоча ворог розраховував на інше. Поліція регіону працює на один результат. Я дякую кожному та кожній, хто працює на нашу спільну Перемогу”, ‒ зазначив Іван Вигівський.

Колишній керівник Харківської обласної поліції Володимиру Тимошко отримав нову посаду у центральному апараті Нацполіції. 

  • Кілька днів тому у лікарні помер поліцейський, який зазнав поранень внаслідок обстрілу Харкова. Лікарі тиждень боролися за життя майора поліції Олександра Ковтуна.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies