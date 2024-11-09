У лікарні помер поліцейський, який зазнав поранень внаслідок обстрілу Харкова

Лікарі тиждень боролися за життя майора поліції Олександра Ковтуна.

У лікарні помер 44-річний майор поліції Харківської області Олександр Ковтун, який зазнав поранень внаслідок ракетного удару РФ по Харкову 1 листопада.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"У лікарні після поранення через російський обстріл помер майор поліції Олександр Ковтун. Внаслідок ракетного удару 1 листопада поліцейський дістав численні осколкові поранення. Керівництво та колектив поліції Харківщини схиляє голови у скорботі за загиблим", — ідеться у повідомленні.

Після ракетного удару 1 листопада лікарі тиждень боролися за життя Олександра. Поліцейському було 44 роки. У нього залишилися дружина, 20-річна донька та 18-річний син.