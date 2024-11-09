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У Запорізькій області російський FPV-дрон влучив в об’єкт критичної інфраструктури

Частина домоволодінь залишилася без світла.

У Запорізькій області російський FPV-дрон влучив в об’єкт критичної інфраструктури
Фото: поліція Запорізької області

Російська армія атакувала FPV-дроном об’єкт критичної інфраструктури у Запорізькому районі.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

"В результаті влучання ворожого FPV-дрона у Запорізькому районі пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, частина домоволодінь залишилася без світла", — ідеться у дописі.

На місцях ворожих влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції та УСБУ. За фактами воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження. Правова кваліфікація – ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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