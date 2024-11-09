Головне за ніч та ранок суботи, 9 листопада: удари КАБом по Харкову, атака на Одесу, візит Жозепа Борреля

Нічна повітряна атака, 171 бойове зіткнення, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, заява НАТО щодо дій лідерів РФ та КНДР.

Уночі російська армія атакувала Харків керованою авіабомбою. Внаслідок удару пошкоджено одну із найзавантаженіших міських трас, мережу вуличного освітлення та АЗС, повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок удару КАБом пошкоджено одну із найзавантаженіших міських трас, контактні лінії тролейбуса і мережа вуличного освітлення. Зруйнована одна непрацююча автозаправна станція і пошкоджена інша.

"У прилеглому готелі вибито кілька вікон. Незначні пошкодження отримав розташований на перехресті будівельний гіпермаркет", — додає Терехов.

У ніч на суботу, 9 листопада, російська армія масовано обстріляла Одеську область. Внаслідок ударів загинула людина, ще 13 поранені.

"Друга доба масованої атаки по Одещині: рятувальники і добровольці усю ніч ліквідовували наслідки обстрілів", — ідеться у повідомленні ДСНС України.

Пошкоджено житлові будинки, згоріли десятки автомобілів, сталася пожежа на складі. Піротехніки обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, 13 поранено, з них двоє дітей. Психологи ДСНС допомогли 25 особам, серед них одна дитина.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також додає, що через падіння дрону в Авангарді на території одного з ЖК сталася масштабна пожежа: загорілися близько 15 автівок, пошкоджені житлові будинки. Постраждали 5 осіб, серед них одна дитина.

В Одесі вибито вікна у трьох корпусах житлових багатоповерхівок. Внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок з подальшим загорянням. Постраждала ціла родина: батько та 16-річний син перебувають у лікарні в стані середнього ступеня важкості, мати, на жаль, загинула.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ятьох ракетних ударів із застосуванням семи ракет, а також 82 авіаударів, скинувши 137 КАБ. Крім цього, здійснив 4345 обстрілів, зокрема, 103 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1333 дрони-камікадзе.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Вишневе та Чумацьке.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Іллінки, Берестків, Новоселидівки, Новодмитрівки, Вознесенки, Максимівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1660 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 707 540 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 9 листопада противник атакував Україну 51-м ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Основна частина дронів була зосереджена на Одесу.

"Епіцентр удару – Одещина! Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — ідеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 8:00 підтверджено збиття 32-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях.

18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Києва в межах свого останнього візиту на посаді глави євродипломатії.

Про це він написав у мережі "Х".

За словами Високого представника ЄС, це його п'ятий візит до Києва з початку повномасштабного вторгнення РФ і останній на посаді високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

"Підтримка України з боку ЄС стала моїм особистим пріоритетом під час мандату і залишатиметься на порядку денному ЄС", — зазначає Боррель.

НАТО рішуче засуджує дії лідерів РФ та КНДР, спрямовані на розширення неспровокованої агресивної війни Росії проти України.

“На додаток до вже істотної підтримки КНДР військових зусиль Росії шляхом надання мільйонів боєприпасів і балістичних ракет, тисячі бойових підрозділів, розгорнутих КНДР, є небезпечним розширенням її поточної підтримки незаконної агресивної війни Росії проти України”, - йдеться у повідомленні пресслужби НАТО.

Зазначається, що поглиблення військової співпраці між Росією та КНДР глибоко впливає на євроатлантичну безпеку з наслідками також для Індо-Тихоокеанського регіону.

Крім того, розширення військового співробітництва між Росією та КНДР є порушенням низки резолюцій Ради безпеки ООН, що є особливо кричущим, враховуючи статус Росії як постійного члена Ради Безпеки ООН.

В Альянсі запевнили, що залишаються рішучими у підтримці України стільки, скільки потрібно, щоб Україна перемогла. Крім того, союзники та партнери продовжують нарощувати важливу політичну, військову, фінансову, економічну та гуманітарну допомогу, оскільки Україна здійснює своє невід’ємне право на самооборону, закріплене в статті 51 Статуту ООН.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!