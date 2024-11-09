За добу Сили оборони ліквідували ще 1660 російських окупантів

За добу Сили оборони ліквідували 1660 окупантів, 5 ворожих танків та 49 БпЛА тактичного рівня.
Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 707540 (+1660) осіб,
- танків ‒ 9238 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18697 (+36) од,
- артилерійських систем – 20249 (+23) од,
- РСЗВ – 1245 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18575 (+49),
- крилаті ракети ‒ 2634 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28561 (+66) од,
- спеціальна техніка ‒ 3604 (+2)
Дані уточнюються.