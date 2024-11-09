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За добу Сили оборони ліквідували ще 1660 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 707 540 військових.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1660 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За добу Сили оборони ліквідували 1660 окупантів, 5 ворожих танків та 49 БпЛА тактичного рівня.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 707540 (+1660) осіб,
  • танків ‒ 9238 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18697 (+36) од,
  • артилерійських систем – 20249 (+23) од,
  • РСЗВ – 1245 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18575 (+49),
  • крилаті ракети ‒ 2634 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28561 (+66) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3604 (+2)

Дані уточнюються.

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