За добу Сили оборони ліквідували ще 1660 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.24 орієнтовно склали:

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу.

За добу Сили оборони ліквідували 1660 окупантів, 5 ворожих танків та 49 БпЛА тактичного рівня.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 707 540 військових.

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