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В Одесі "шахед" влучив у житловий комплекс, є перебої зі світлом

Місто зазнало атаки ударних безпілотників.

В Одесі "шахед" влучив у житловий комплекс, є перебої зі світлом
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Як повідомляє "Суспільне", в Одесі під час повітряної тривоги російські ударні БПЛА спричинили пожежу у житловому комплексі. 

Також є інформація про те, що в деяких частинах міста є проблеми з енергопостачанням.

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