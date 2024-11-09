В Одесі "шахед" влучив у житловий комплекс, є перебої зі світлом

Як повідомляє "Суспільне", в Одесі під час повітряної тривоги російські ударні БПЛА спричинили пожежу у житловому комплексі.
Також є інформація про те, що в деяких частинах міста є проблеми з енергопостачанням.
- Одеський район минулої ночі також був під обстрілом безпілотниками, загинула людина.
- Напередодні Харків зазнав атаки російських керованих авіабомб, були влучання у житлову інфраструктуру.
- Раніше "шахеди" призвели до пошкодження багатоповерхівки у Києві, через що була оголошена евакуація з будинку.