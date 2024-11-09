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Нацспротив: строковиків з ТОТ агітують укладати контракти з російською армією

Строковикам з ТОТ обіцяють не відправляти в зону бойових дій, але це омана.

Нацспротив: строковиків з ТОТ агітують укладати контракти з російською армією
Строковиків з ТОТ агітують укладати контракти з російською армією (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованих територіях України триває мобілізація місцевого населення.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що мобілізація на ТОТ суперечить міжнародним нормам права.

Окупанти мобілізують мешканців ТОТ на строкову службу, яку вони мають проходити в окупованому Криму, де функціонують полігони підготовки перед відправкою контрактників на фронт.

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“Водночас строковиків з ТОТ в Криму по прибуттю агітують укладати контракт й обіцяють не відправляти в зону бойових, але це омана”, - наголошують в Центрі нацспротиву.

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