Сили оборони: ворог збільшив кількість авіаударів на Оріхівському напрямку

Російська авіація збільшила кількість атак за допомогою керованих бомб та некерованих авіаційних ракет на Оріхівському напрямку.

Про це сьогодні у коментарі Суспільному повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"Збільшилась кількість атак некерованими ракетами й керованими авіабомбами. Зокрема на Малу Токмачку, за минулий тиждень, більше сотні ударів КАБами. Новодарівка — прилетіло понад 150 НАРів. Тобто противник значно наростив авіаудари по позиціях Сил оборони та по населених пунктах, які розташовані на Запоріжжі", — пояснив речник.

Крім того, у Запорізькій області російська армія продовжує штурмувати позиції українських військ за допомогою тактики малих груп піхоти.

"Йдуть по 1-2 людини. Намагаються ховатися та пройти якнайдалі, просунутися. Потім за ними ще 1-2 військових йдуть, поки на певному рубежі назбирається декілька осіб і вони закріплюються на ньому й починають рухатись далі. Армія РФ проводить такі штурмові та розвідувально-пошукові дії, щоб виявити вогневі засоби українські, розвідати, де є слабкі місця", — додав Волошин.