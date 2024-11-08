Колаборант з Харківщини допомагав окупантам русифікувати українських дітей

На Харківщині судитимуть мешканця Вовчанська, який допомагав ворогу русифікувати українських учнів під час окупації міста.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

"Вовчанським відділом Чугуївської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, влітку 2022 року, коли місто Вовчанськ перебувало під контролем військ РФ, місцевий мешканець пішов на співпрацю з ворогом. До повномасштабного вторгнення Росії він працював охоронцем на місцевому агрегатному заводі.

Проте при окупантах чоловік добровільно обійняв посаду директора "Государственной бюджетной организации "Школа №1" на базі приміщень українського КЗ "Вовчанський ліцей №1 Вовчанської міської ради".

Колаборант зібрав списки вчителів, які мали поїхати на курси підвищення кваліфікації до міста Білгород РФ.

На нарадах та загальних зборах "директор" неодноразово повідомляв та наголошував щодо здійснення навчального процесу виключно на російській мові.

Вчити українських школярів обвинувачений планував за російськими правилами. Відпредставника відділу освіти окупаційної адміністрації він отримав методичні рекомендації щодо організації навчального процесу початкової та середньої освіти відповідно до російських стандартів освіти.

У вересні 2022 року, перед деокупацією ЗСУ м. Вовчанськ, фігурант разом з російськими військовими втік на територію РФ.

Обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області. Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводив СВ відділу поліції №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.