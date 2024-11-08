​Вищий антикорсуд відмовився закрити справу «Роттердам+»

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду відмовила у закритті справи «Роттердам+».

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Відповідне клопотання подавала ВАКС сторона захисту.

«Так, сторона захисту у своїх клопотаннях вказувала на порушення принципу non bis in idem (заборона повторного притягнення до кримінальної відповідальності за одне й теж правопорушення), а також на підстави, визначені у п.п. 9-1, 10 ч. 1 ст. 284 КПК України», - розповіли у САП.

Суд натомість підтримав позицію прокурора САП і відмовив у задоволенні клопотань. ВАКС призначив наступне засідання на 12 грудня цього року.

Що відомо про «Роттердам+»