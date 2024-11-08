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​Вищий антикорсуд відмовився закрити справу «Роттердам+»

Наступне засідання відбудеться 12 грудня.

​Вищий антикорсуд відмовився закрити справу «Роттердам+»
ВАКС
Фото: Макс Требухов

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду відмовила у закритті справи «Роттердам+».

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Відповідне клопотання подавала ВАКС сторона захисту.

«Так, сторона захисту у своїх клопотаннях вказувала на порушення принципу non bis in idem (заборона повторного притягнення до кримінальної відповідальності за одне й теж правопорушення), а також на підстави, визначені у п.п. 9-1, 10 ч. 1 ст. 284 КПК України», - розповіли у САП.

Суд натомість підтримав позицію прокурора САП і відмовив у задоволенні клопотань. ВАКС призначив наступне засідання на 12 грудня цього року.

Що відомо про «Роттердам+»

  • За версією слідства, у формулу «Роттердам+», яка була затверджена у 2016 році задля розрахунку гуртової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме – на транспортування вугілля в Україну з порту в Роттердамі. Насправді ж такого транспортування не відбувалось, тому кінцеві споживачі переплачували, а ДТЕК отримував надприбутки.
  • Загальну суму збитків оцінюють у понад 38 млрд грн.
  • Сторона обвинувачення доводила, що формулу ухвалили на прохання приватних енергокомпаній, які отримали від цього надприбутки, тоді як споживачі електроенергії постраждали через зростання тарифів.
  • Формула була скасована 1 липня 2020 року у зв'язку із переходом України на новий ринок електроенергії.
  • У березні 2023 року НАБУ разом із САП передали до суду перший епізод цієї справи. Судити мали шістьох осіб на чолі з колишнім головою НКРЕКП Дмитром Вовком. Інші обвинувачені – це троє колишніх працівників НКРЕКП та два менеджери ДТЕК, зокрема колишній гендиректор холдингу ДТЕК Мережі Іван Гелюх та колишній гендиректор «ДТЕК Східенерго» Борис Лісовий. Їм інкримінували ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем) та завдання споживачам електроенергії збитків на суму понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 років.
  • Збитки, завдані протягом 2018-2019 років, розслідували у межах іншого кримінального провадження, у якому підозрюваних більше
  • У січні 2024 року САП скерувала до суду другий епізод справи "Роттердам+".
  • У квітні цього року ВАКС звільнив від кримінальної відповідальності за службову недбалість колишніх членів НКРЕКП Бориса Циганенка і Юрія Голляка.
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