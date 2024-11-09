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На ТОТ України окупанти змушують студентів вступати до кремлівського "Руху перших"

Раніше вступ до кремлівського руху контролю за молоддю був не обов’язковим.

На ТОТ України окупанти змушують студентів вступати до кремлівського "Руху перших"
Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованій Луганщині росіяни зробили обов’язковою участь студентів фейкових ВНЗ у "Русі перших".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У спротиві зазначають, що раніше вступ до кремлівського руху контролю за молоддю був не обов’язковим, хоча його насаджували різноманітними способами.

"Студентів поза межами руху позбавляли участі в розважальних заходах й створювали їм перепони у навчанні. Проте навіть це не змогло набрати велику кількість учасників", — ідеться у повідомленні. 

Тепер всі студенти автоматично ставатимуть учасниками руху – організації, яка відповідає за масовку під час пропагандистських заходів.

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