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З Донецької області евакуювали ще понад 530 людей

Внаслідок обстрілів пошкоджено численні будинки, підприємства, адмінбудівлі.

З Донецької області евакуювали ще понад 530 людей
Евакуація із Торецька
Фото: Торецька МВА

З лінії фронту в Донецькій області вдалося евакуювати ще 531 людину, з них 77 – це діти.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"З лінії фронту евакуйовано 531 людину, у тому числі 77 дітей", — повідомив Філашкін.

За його інформацією, внаслідок російських обстрілів у Покровському районі в Кураховому одна людина загинула і одна поранена, а також пошкоджено численні будинки, підприємства, адмінбудівлі. 

В Удачненській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт, у Покровську – дві багатоповерхівки і газогін.

У Ямполі Лиманської громади зруйновано будинок і пошкоджено ще 8. У Торському Дружківської громади поранено людину.

У Сіверську зазнала поранень одна людина та пошкоджено три будинки. У Часовоярській громаді поранено двох людей, пошкоджені 8 приватних будинків, дві багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт.

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