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Через масовану атаку РФ на Одещині одна людина загинула, ще 13 поранені

Ворог вночі здійснив масований обстріл Одеської області.

Через масовану атаку РФ на Одещині одна людина загинула, ще 13 поранені
обстріли Одеси
Фото: ДСНС України

У ніч на суботу, 9 листопада, російська армія масовано обстріляла Одеську область. Внаслідок ударів загинула людина, ще 13 поранені. 

Фото: ДСНС України

Про це повідомляє ДСНС України.

"Друга доба масованої атаки по Одещині: рятувальники і добровольці усю ніч ліквідовували наслідки обстрілів", — ідеться у повідомленні. 

Фото: ДСНС України

Пошкоджено житлові будинки, згоріли десятки автомобілів, сталася пожежа на складі. Піротехніки обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. 

Фото: ДСНС України

За попередньою інформацією, одна людина загинула, 13 поранено, з них двоє дітей. Психологи ДСНС допомогли 25 особам, серед них одна дитина. 

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також додає, що через падіння дрону в Авангарді на території одного з ЖК сталася масштабна пожежа: загорілися близько 15 автівок, пошкоджені житлові будинки. Постраждали 5 осіб, серед них одна дитина.

Фото: ДСНС України

В Одесі вибито вікна у трьох корпусах житлових багатоповерхівок. Внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок з подальшим загорянням. Постраждала ціла родина: батько та 16-річний син перебувають у лікарні в стані середнього ступеня важкості, мати, на жаль, загинула. 

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