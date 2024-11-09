У ніч на суботу, 9 листопада, російська армія масовано обстріляла Одеську область. Внаслідок ударів загинула людина, ще 13 поранені.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляє ДСНС України.

"Друга доба масованої атаки по Одещині: рятувальники і добровольці усю ніч ліквідовували наслідки обстрілів", — ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

Пошкоджено житлові будинки, згоріли десятки автомобілів, сталася пожежа на складі. Піротехніки обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Фото: ДСНС України

За попередньою інформацією, одна людина загинула, 13 поранено, з них двоє дітей. Психологи ДСНС допомогли 25 особам, серед них одна дитина.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також додає, що через падіння дрону в Авангарді на території одного з ЖК сталася масштабна пожежа: загорілися близько 15 автівок, пошкоджені житлові будинки. Постраждали 5 осіб, серед них одна дитина.

Фото: ДСНС України

В Одесі вибито вікна у трьох корпусах житлових багатоповерхівок. Внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок з подальшим загорянням. Постраждала ціла родина: батько та 16-річний син перебувають у лікарні в стані середнього ступеня важкості, мати, на жаль, загинула.