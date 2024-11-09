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Через російські обстріли на Херсонщині загинули дві людини, ще дві поранені

Ворог поцілив у житлові будинки та школу.

Через російські обстріли на Херсонщині загинули дві людини, ще дві поранені
Фото: Херсонська ОВА

Російська армія за добу атакувала 18 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів постраждали дві людини, ще двоє цивільних загинули.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами Садове, Станіслав, Інженерне, Новодмитрівка, Білозерка, Широка Балка, Олександрівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Берислав, Українка, Михайлівка, Дудчани, Качкарівка, Золота Балка, Одрадокам'янка та місто Херсон.

"російські військові поцілили в освітній заклад, пенітенціарну установу та магазин; в житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 7 багатоповерхівок та 15 приватних будинків", — ідеться у повідомленні. 

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 — дістали поранення.

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