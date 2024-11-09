Сили ППО уночі збили 32 ворожі "Шахеди"

Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині

У ніч на 9 листопада противник атакував Україну 51-м ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Основна частина дронів була зосереджена на Одесу.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

"Епіцентр удару – Одещина! Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — ідеться у повідомленні.

Станом на 8:00 підтверджено збиття 32-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях.

Фото: Повітряні сили

18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.