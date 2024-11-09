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Сили ППО уночі збили 32 ворожі "Шахеди"

Основний удар РФ зосередила на Одесі.

Сили ППО уночі збили 32 ворожі "Шахеди"
Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 9 листопада противник атакував Україну 51-м ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Основна частина дронів була зосереджена на Одесу.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

"Епіцентр удару – Одещина! Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — ідеться у повідомленні.

Станом на 8:00 підтверджено збиття 32-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях. 

Фото: Повітряні сили

18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

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