Сили ППО уночі збили 32 ворожі "Шахеди"

У ніч на 9 листопада противник атакував Україну 51-м ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Основна частина дронів була зосереджена на Одесу.
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
"Епіцентр удару – Одещина! Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — ідеться у повідомленні.
Станом на 8:00 підтверджено збиття 32-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях.
18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.