На Донеччині окупанти вбили одного мирного жителя, п'ятьох цивільних поранили

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині від початку повномасштабного вторгнення: 2861 загиблий і 6389 постраждалих.

За минулу добу російські окупанти вбили одного жителя Кураховона Донеччині і ще п'ятьом завдали поранень.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, росіяни вбили жителя Курахового. Ще п'ятеро людей дістали поранення.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (2861 загиблий і 6389 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Через ворожі обстріли у Миколаївці на Донеччині загинули дві людини, ще п’ять поранені. Під російський вогонь потрапив житловий сектор.