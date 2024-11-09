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На Донеччині окупанти вбили одного мирного жителя, п'ятьох цивільних поранили

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині від початку повномасштабного вторгнення: 2861 загиблий і 6389 постраждалих.

На Донеччині окупанти вбили одного мирного жителя, п'ятьох цивільних поранили
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

За минулу добу російські окупанти вбили одного жителя Кураховона Донеччині і ще п'ятьом завдали поранень.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, росіяни вбили жителя Курахового. Ще п'ятеро людей дістали поранення.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (2861 загиблий і 6389 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Через ворожі обстріли у Миколаївці на Донеччині загинули дві людини, ще п’ять поранені. Під російський вогонь потрапив житловий сектор.

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