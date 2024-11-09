На Донеччині окупанти вбили одного мирного жителя, п'ятьох цивільних поранили

За минулу добу російські окупанти вбили одного жителя Кураховона Донеччині і ще п'ятьом завдали поранень.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, росіяни вбили жителя Курахового. Ще п'ятеро людей дістали поранення.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (2861 загиблий і 6389 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Через ворожі обстріли у Миколаївці на Донеччині загинули дві людини, ще п’ять поранені. Під російський вогонь потрапив житловий сектор.