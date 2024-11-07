Через ворожі обстріли у Миколаївці на Донеччині загинули дві людини, ще п’ять поранені

7 листопада у місті Миколаївка на Донеччині загинули дві людини.

Як повідомила поліція Донецької області, росіяни обстріляли місто близько 15.45. Під вогонь потрапив житловий сектор.

«Одній із загиблих жінок було 88 років, вік іншої встановлюється. Серед поранених – 76-річний чоловік і четверо жінок віком 60, 67, 76 і 77 років. Пошкоджено щонайменше 5 багатоквартирних будинків і 4 автомобілі», - повідомили правоохоронці.

Поліція документує наслідки влучань. Постраждалим надають медичну допомогу.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та парамедики поліції, а також ДСНС.