Тепер 23-річній уродженці Донеччини, яка переїхала в Київ, загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тіктокерці, яка на вокзалі у Києві виправдовувала ворожі обстріли, повідомили про підозру у виправдуванні збройної агресії РФ проти України.

За даними СБУ та Офісу Генпрокурора, у своєму відео, знятому під час повітряної тривоги, фігурантка заявила, що, обстрілюючи мирні міста України, «росіяни дають відпір українцям». Крім того, вона глузувала над громадянами нашої держави, які спускаються в укриття.

За матеріалами справи, це провокативне відео опублікувала 23-річна мешканка Макіївки Донецької області, яка кілька місяців тому переїхала в Київ.

Свій акаунт у ТікТоку вона використовувала для героїзації окупантів, у тому числі бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер».

Також зловмисниця публічно заперечувала воєнні злочини рашистів під час тимчасової окупації Київської області.

Відео фігурантки вмить підхопили російські пропагандисти для подальшого «розгону» через кремлівські медіа.

Судова лінгвістична експертиза підтвердила, що висловлювання підозрюваної в опублікованих відео містять заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікують осіб, які здійснюють збройну агресію проти України та виправдовують тимчасову окупацію частини території України.

Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.