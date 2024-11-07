Google прибрав відображення військових об'єктів в Україні

Компанія Google виправила ситуацію з відображенням на її мапах розташування військових об'єктів в Україні.

Тепер такі об'єкти і системи більше не відображаються. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Учора він писав про те, що з представниками Google проведуть зустріч, аби пояснити, чому не можна викладати розміщення військових об'єктів навіть на зображеннях річної давності.

"Як мінімум тому, що в паблік це не має йти і будь-хто не повинен бачити стратегію розміщення військових систем у відкритому доступі. Також Google обіцяв блюрити об‘єкти в подальшому – це вірне рішення", – коментував Коваленко.