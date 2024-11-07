«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
ГоловнаСуспільствоВійна

Google прибрав відображення військових об'єктів в Україні

У подальшому компанія блюритиме їх відображення. 

Компанія Google виправила ситуацію з відображенням на її мапах розташування військових об'єктів в Україні.

Тепер такі об'єкти і системи більше не відображаються. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Учора він писав про те, що з представниками Google проведуть зустріч, аби пояснити, чому не можна викладати розміщення військових об'єктів навіть на зображеннях річної давності.

"Як мінімум тому, що в паблік це не має йти і будь-хто не повинен бачити стратегію розміщення військових систем у відкритому доступі. Також Google обіцяв блюрити об‘єкти в подальшому – це вірне рішення", – коментував Коваленко. 

  • На початку листопада ЦПД повідомив, що на оновлених мапах Google з'явилися деякі військові об'єкти українських захисників. За словами Коваленка, після публічної реакції представники Google зв’язалися з українською стороною. Вони заявили, що вже працюють над виправленням ситуації.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies