Міноборони допустило до використання вітчизняний бронеавтомобіль UAT-TISA

Він може використовуватись для виконання широкого спектра завдань.

Оборонне відомство кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони вітчизняний бронеавтомобіль UAT-TISA. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Він може використовуватись для виконання широкого спектра завдань. Залежно від поставлених завдань машину обладнують додатковими пристроями та обладнанням.

Зазначається, що UAT-TISA успадкувала шасі перевіреного позашляховика одного з відомих автовиробників, на яке встановили спеціально розроблену бронекапсулу, що забезпечує захист екіпажу від вогню зі стрілецької зброї.

Конструкція бронекапсули дозволяє встановлення кулемета на турелі. Протимінний захист машини витримує підрив вибухових пристроїв під колесом та днищем автомобіля.

Бронеавтомобіль має високі динамічні характеристики, прохідність і плавність ходу. Ємності паливних баків вистачає на подолання понад 1 000 кілометрів на одній заправці.