Міноборони тестує нову зимову та демісезонну жіночу форму

За потреби комплекти адаптивного одягу можна буде отримати в стабілізаційних пунктах під час стаціонарного лікування.

Міноборони України розпочало тестування нових зразків жіночої військової форми.

Про це ідеться у повідомленні відомства.

Демісезонна форма вже проходить польові випробування для жінок, а зимові комплекти ще очікують на науково-дослідні тестування.

"Впровадження жіночої форми важливе, зокрема і тому, що розмірна сітка форми для чоловіків не є актуальною для жінок", – стверджує заступник міністра оборони Сергій Мельник.

За його словами, процес стикається із складнощами, що впливають на швидкість впровадження форми, зокрема, через "низьку зацікавленість виробників".

Виробники одягу не завжди погоджуються надавати тестові зразки, які можна було би випробувати, щоб створити технічні умови для виробництва.

У Міноборони кажуть, що у ході процесу враховують результати тестування літньої форми та натільної білизни, які провели раніше.

"Також у межах проєкту "Пакунок пораненого", ініційованого Міноборони цього року, розробляються вимоги до адаптивного одягу, який надаватиметься пораненим військовослужбовцям", – йдеться в повідомленні відомства.

Також Сергій Мельник наголосив на необхідності забезпечити жіночі бронежилети, які б відповідали вимогам захисту при зменшенні ваги бронеплит.

Також в межах проєкту "Пакунок пораненого", ініційованого Міноборони цього року, розробляються вимоги до адаптивного одягу, який надаватиметься пораненим військовослужбовцям.

Згідно з планом, з 2025 року комплект такого одягу буде видаватися безповоротно та безоплатно у стабілізаційних пунктах та під час стаціонарного лікування. Проєкт охоплює всі підрозділи Сил оборони і безпеки, тому потребує міжвідомчого погодження та ухвалення відповідної постанови Кабінету Міністрів України.