На Харківщині викрили чергову колаборантку, яка очолила центр дитячої та юнацької творчості при окупантах

На Харківщині викрили колаборантку з Купʼянщини, яка очолила центр дитячої та юнацької творчості під час окупації.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 45-річній жінці за фактом здійснення пропаганди у закладі освіти з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України (ч. 3 ст. 111-1 КК України)", — ідеться у повідомленні. Відомо, що мешканка Куп’янська до повномасштабного вторгнення РФ в Україну обіймала одну з керівних посад у місцевому центрі дитячої та юнацької творчості.

Під час окупації міста збройними силами РФ жінка погодилась на пропозицію загарбників та не пізніше червня 2022 року добровільно обійняла посаду "и. о. директора Купянского центра детского и юношеского творчества Временной-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

Колаборантка розробила та надала для затвердження до окупаційної адміністрації держави-агресора статут центру, де, серед іншого, було зазначено, що одним із завдань закладу є виховання у учнів і слухачів патріотизму, любові до країни-агресора, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей РФ.

Підозрювана повідомила колективу, що освітній процес буде здійснюватись виключно російською мовою. Жінка організовувала прийом на роботу технічного персоналу та педагогічного складу, розробляла штатний розклад та проводила наради.

Під час зустрічей з підлеглими, вихованцями та батьками дітей жінка поширювала наративи, викладені у кремлівських методичках, головною метою яких є створення позитивного іміджу РФ.

Після деокупації підозрюваній вдалось втекти, наразі вона переховується від слідства. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.