"АТЕШ": росіяни перекидають комплекси РЕБ із Санкт-Петербурга до кордону з Україною

Для захисту від дронів росіяни почали перекидати комплекси РЕБ із Санкт-Петербурга до кордону з Україною.
Про це повідомляє партизанських рух "АТЕШ".
"Агенти "АТЕШ" відстежили рух колони із 7 мобільних комплексів РЕБ "Палантин". Рашисти змушені переміщувати ці комплекси у бік кордону з Україною для боротьби з безпілотниками, що постійно збільшуються", — ідеться у повідомленні.
Також в "АТЕШ" додали, що всю зібрану інформацію оперативно "передали у правильні руки".
РЕБ "Палантин" є комплексом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс веде радіоелектронну розвідку, пригнічує існуючі та перспективні системи зв'язку противника.