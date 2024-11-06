"АТЕШ": росіяни перекидають комплекси РЕБ із Санкт-Петербурга до кордону з Україною

Колони із мобільними комплексами РЕБ "Палантин" рухаються у сторону кордону з Україною.

Для захисту від дронів росіяни почали перекидати комплекси РЕБ із Санкт-Петербурга до кордону з Україною.

Про це повідомляє партизанських рух "АТЕШ".

"Агенти "АТЕШ" відстежили рух колони із 7 мобільних комплексів РЕБ "Палантин". Рашисти змушені переміщувати ці комплекси у бік кордону з Україною для боротьби з безпілотниками, що постійно збільшуються", — ідеться у повідомленні.

Також в "АТЕШ" додали, що всю зібрану інформацію оперативно "передали у правильні руки".

РЕБ "Палантин" є комплексом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс веде радіоелектронну розвідку, пригнічує існуючі та перспективні системи зв'язку противника.