В Армія+ стартувало опитування щодо зміни місця служби

Йде робота над створенням цифрового сервісу, який має на меті спростить процес переведення між військовими частинами.

У застосунку Армія+ стартувало нове опитування, що дозволяє військовослужбовцям висловити думку щодо можливості зміни місця служби. Про це повідомляє Міноборони.

Міністерство оборони України та Генеральний штаб ЗСУ заявили, що працюють над створенням цифрового сервісу, який спростить процес переведення між пріоритетними військовими частинами. Для цього важливо знати позицію самих військових, кажуть у відомстві.

“Сили оборони України потребують вмотивованих військовослужбовців. Ми впевнені, що можливість змінити місце служби і підрозділ впливає на ефективність військових. Це допоможе їм служити там, де вони хочуть. Завдяки опитуванню ми зможемо удосконалити процес переведення, щоб місце служби можна було змінити простіше і без зайвої бюрократії”, – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Опитування триватиме до 10 листопада і включатиме 12 питань. Деперсоналізовані результати матимуть безпосередній вплив на алгоритм переведення військовослужбовців, вдосконалення якого очікує значна частина військових.

Функціонал опитувань був впроваджений у застосунку Армія+ на початку серпня. За цей час понад 36 000 військових взяли участь у трьох ініційованих опитуваннях, висловивши свою думку з актуальних питань.