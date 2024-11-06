Сили оборони знищили 1250 окупантів за добу

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1250 окупантів, 6 танків, 20 артилерійських систем ворога.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 702 900 (+1250) осіб,
- танків ‒ 9214 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18592 (+11) од,
- артилерійських систем – 20170 (+20) од,
- РСЗВ – 1245 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18366 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2631 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28333 (+55) од,
- спеціальна техніка ‒ 3588 (+1).
Дані уточнюються.