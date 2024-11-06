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Сили оборони знищили 1250 окупантів за добу

Від початку вторгнення втрати російських військ склали 702 900 осіб. 

Сили оборони знищили 1250 окупантів за добу
Український захисник
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1250 окупантів, 6 танків, 20 артилерійських систем ворога. 

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 702 900 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 9214 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18592 (+11) од,
  • артилерійських систем – 20170 (+20) од,
  • РСЗВ – 1245 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18366 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2631 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28333 (+55) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3588 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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