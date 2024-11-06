Сили оборони знищили 1250 окупантів за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.24 орієнтовно склали:

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Від початку вторгнення втрати російських військ склали 702 900 осіб.

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