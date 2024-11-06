Загородження, якими окупанти захищали Кримський міст, винесло на берег у Керчі

Ці морські барикади від українських дронів-катерів вже не врятують.

Бонові загородження, за допомогою яких окупанти сподівалися захистити Кримський міст від атак українських морських дронів, прибило до берега у Керчі.

Як повідомляє проєкт "Крим.Реалії", на міській набережній накопичилися залишки барикад - порожні баки, скріплені за допомогою арматури.

Ці конструкції росіяни розмістили у Керченській протоці разом з баржами, які мають перекривати можливість просування до мосту засобів ураження ЗСУ.

Проте останнім часом журналісти стали повідомляти про дрейф бонових загороджень поблизу Керчі. А кількість барж, які окупанти виставили на захист незаконної споруди, збільшилася.